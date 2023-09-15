Куат Хамитов: «Максимум, что я принимал – это гормон роста»

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Куат Хамитов рассказал, принимал ли когда-нибудь запрещенные препараты. 

«Я выступаю 15 лет, и ни на фарме, ни на какой-то химии. Максимум, что я принимал, это гормон роста, потому что у меня травмы колен, плеч с прошлых лет, когда я греко-римской борьбой занимался.

А в целом я никакие стероиды или запрещённые добавки не принимал. Через пару лет, когда я начну принимать стероиды или химию, думаю, у меня откроется второе дыхание, и я как Рэнди Кутюр буду разносить всех налево и направо», — сказал боец из Казахстана.

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