Федерация MMA Казахстана объявила в розыск своего президента

Казахстанская федерация ММА объявила в розыск своего действующего президента Алика Айдарбаева.

«Тренеры и спортсмены Казахстанской объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим вас выйти на связь со спортсменами!

Не можем найти нашего президента федерации, не выходит на связь. За время его правления на федерации образовался долг по налогам свыше 100 миллионов тенге», – опубликовано сообщение в инстаграм-аккаунте федерации.

Спортивную организацию чиновник возглавил в феврале 2020 года.

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