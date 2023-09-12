Магомед Идрисов и Айдын Кодеков проведут бой на OCTAGON 50

В юбилейном турнире лиги OCTAGON 50 в основном карде выйдут 29-летний представитель Бахрейна Магомед Идрисов (8-1) и экс-претендент на титул Naiza Айдын Кодеков (12-5).

В последнем бою Кодеков проиграл сабмишеном корейцу Су Йонгу на турнире Naiza 44. Идрисов последний бой провел на GFC 24 Gorilla Fighting 24 в 2020-м году, победив Магомеда Абдурахимова.

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