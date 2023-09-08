Артем Резников: «Буду болеть за Сору Рахмонову в Лиге претендентов Дана Уайта»

Артем Резников признался, что не видел ни одного поединка Соры Рахмоновой, которой предстоит провести бой с Эрнестой Карецкайте на турнире Dana White’s Contender Series 2023.

«Болею за Сору, потому что она с Казахстана, но не смотрю женские бои. За очень редким исключением. Не видел ни одного ее боя. Буду надеяться на ее победу, а точнее сказать не могу, потому что никогда ее не видел. В женских ММА сейчас наступил кризис.

Если раньше я смотрел бои Ронды Роузи и Крис Сайборг, сейчас почему-то нет таких интересных девушек. Женские ММА потихоньку идут на спад. Интереснее смотреть на бои в PFL, где я слежу за Мариной Мохнаткиной. У нее соперницы серьезнее», – сказал Резников.

Отметим, что бой между Рахмоновой и Карецкайте состоится 26-го сентября в США.

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