Али Кабдулла подписал полноценный контракт с ONE
Казахстанский боец Али Кабдулла подписал полноценный контракт с сингапурской лигой ONE.
Али провел два боя в отборочных турнирах, оба выиграв досрочно.
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