Али Кабдулла о контракте с ONE: «Посмотрим на условия, обговорим»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о том, что не достиг соглашения с ONE FC.

«Пока ведутся переговоры с ONE Championship. Ещё ничего неизвестно. Посмотрим на условия, обговорим их, а там уже и решим»

СМИ сообщали, что после двух побед в отборочном турнире ONE Lumpinee Кабдулла подписал контракт с ONE Championship.

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