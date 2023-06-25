Диас Кабдуов о контракте Кабдуллы с ONE: «Али, я горжусь тобой»

Главный тренер команды Tobet Top Team Диас Кабдуов прокомментировал подписание контракта Али Кабдуллы с промоушеном ONE.

«Алишка получил контракт на 100.000$ в организации ONE. Просто горжусь тобой Али, впереди много работы, нужен пояс! Отдельный рахмет Саяту Абдрахманову (промоутеру бойцов MMA – Sports.ru) за возможности и развитие ✊🇰🇿», – отметил Кабдуов.

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