Сакен Бибосынов: «Моя цель — стать двукратным чемпионом мира»

Теги сборная Казахстана Sports.ru - Казахстан Сакен Бибосынов Спорт Казахстана

Боксер сборной Казахстана Сакен Бибосынов озвучил свои планы на чемпионат мира-2023 в городе Ташкент (Узбекистан).

«Я хотел бы выразить всем огромную благодарность за хорошую подготовку к этому чемпионату мира в Ташкенте. Наша команда очень дружная, сплоченная и готова идти к новым вершинам. Что касается меня лично, то я конечно же, хочу и готов защищать звание действующего чемпиона мира. Моя цель — стать двукратным чемпионом мира», — поделился мнением Бибосынов.

Напомним, чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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