Бекзат Жасия проведет бой за титул Alash Pride

Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия проведет бой за титул временного чемпиона в полулегком весе лиги Alash Pride.

Его соперником выступит россиянин Давид Джибилов. Титул чемпиона принадлежит казахстанцу Рауану Бекболату, который вынужден был снять с защиты пояса из-за травмы.

Поединок Жасия – Джибилов состоится на турнире лиги в Усть-Каменогорске 12 октября.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Шара Буллет о бое Рахмонов – Чимаев: «Я не смотрел бои Шавката, не могу оценить его борьбу»