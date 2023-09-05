Бекзат Жасия проведет бой за титул Alash Pride

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия проведет бой за титул временного чемпиона в полулегком весе лиги Alash Pride.

Его соперником выступит россиянин Давид Джибилов. Титул чемпиона принадлежит казахстанцу Рауану Бекболату, который вынужден был снять с защиты пояса из-за травмы.

Поединок Жасия – Джибилов состоится на турнире лиги в Усть-Каменогорске 12 октября.

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