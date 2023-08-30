Дазаев: «Шлеменко будет рассматривать бой с Хамитовым как проходной»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев высказался о возможном поединке россиянина Александра Шлеменко против соотечественника Куата Хамитова.

«Шлеменко предпочел Хамитова Ермекову, потому что Куат — не ярко выраженный борец. Хотя и является выходцем из греко-римской борьбы, но как таковой в бою этот аспект использует не сильно. Это первый момент. Второй — Хамитов намного меньше Даурена по габаритам, дрался всегда в 70 кг, иногда в 77 кг уходил.

Шлеменко будет рассматривать этот бой как проходной для себя — после своих проигрышей ему нужно чуть-чуть очнуться, поверить в себя. И плюс финансовый момент. Я так думаю, что у Куата больше хайпа, чем у Даурена. По таким критериям, думаю, Александр и выбрал.

Конечно же, Ермеков намного опаснее для Шлеменко в плане победы или поражения. Если сейчас, теоретически, бой пройдет с Дауреном — я уверен, что казахстанец и выиграет его. И Шлеменко от такого поединка только деньги заработает — и проиграет Даурену», — заявил Дазаев.

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