Дазаев: «Шлеменко будет рассматривать бой с Хамитовым как проходной»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев высказался о возможном поединке россиянина Александра Шлеменко против соотечественника Куата Хамитова.

«Шлеменко предпочел Хамитова Ермекову, потому что Куат — не ярко выраженный борец. Хотя и является выходцем из греко-римской борьбы, но как таковой в бою этот аспект использует не сильно. Это первый момент. Второй — Хамитов намного меньше Даурена по габаритам, дрался всегда в 70 кг, иногда в 77 кг уходил.

Шлеменко будет рассматривать этот бой как проходной для себя — после своих проигрышей ему нужно чуть-чуть очнуться, поверить в себя. И плюс финансовый момент. Я так думаю, что у Куата больше хайпа, чем у Даурена. По таким критериям, думаю, Александр и выбрал.

Конечно же, Ермеков намного опаснее для Шлеменко в плане победы или поражения. Если сейчас, теоретически, бой пройдет с Дауреном — я уверен, что казахстанец и выиграет его. И Шлеменко от такого поединка только деньги заработает — и проиграет Даурену», — заявил Дазаев.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий