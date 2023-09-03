Шара Буллет назвал топовых бойцов среднего веса в Казахстане

Известный российский боец Шара Буллет назвал лидеров среднего веса в Казахстане:

«Даурен Ермеков – один из лидеров в среднем весе в Казахстане. Есть Дияр Нургожай, он в 93 кг дерется и Имран Тайсултанов, тоже очень сильный боец на 84 кг. Может быть кого-нибудь забыл, но это лидеры в данном весе в Казахстане»

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