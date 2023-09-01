Максим Головкин посетил матч Месси в МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Родной брат и по совместительству тренер Геннадия Головкина, Максим, посетил вместе с семьей матч «Интер Майами» в МЛС.

Максим опубликовал фото с домашнего стадиона «Интера» с футболкой аргентинца.

Напомним, ранее его брат Геннадий совместно с Криштиану Роналду встречались в рамках проекта от DAZN «Параллельные миры», где казахстанский боксер поставил футболисту удар. Португалец следит за боями Геннадия и подписан на него в инстаграм.

 
 
 
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Публикация от Gmg Max (@gmg_max)

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3 комментария

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AchilleZm
Оч. интересно! Этож сам Максим Головкин! Когда вернется на родину, тоже отдельной новостью обязательно.
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+3
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Philatelist79
А я только что яйца почесал.
+3
0
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кто-то
Прям так?
0
0
0
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