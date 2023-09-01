Максим Головкин посетил матч Месси в МЛС

Родной брат и по совместительству тренер Геннадия Головкина, Максим, посетил вместе с семьей матч «Интер Майами» в МЛС.

Максим опубликовал фото с домашнего стадиона «Интера» с футболкой аргентинца.

Напомним, ранее его брат Геннадий совместно с Криштиану Роналду встречались в рамках проекта от DAZN «Параллельные миры», где казахстанский боксер поставил футболисту удар. Португалец следит за боями Геннадия и подписан на него в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gmg Max (@gmg_max)

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу