Максим Головкин посетил матч Месси в МЛС
Родной брат и по совместительству тренер Геннадия Головкина, Максим, посетил вместе с семьей матч «Интер Майами» в МЛС.
Максим опубликовал фото с домашнего стадиона «Интера» с футболкой аргентинца.
Напомним, ранее его брат Геннадий совместно с Криштиану Роналду встречались в рамках проекта от DAZN «Параллельные миры», где казахстанский боксер поставил футболисту удар. Португалец следит за боями Геннадия и подписан на него в инстаграм.
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