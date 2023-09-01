Азат Максум о следующем сопернике: «С любым из топ-15»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Азат Максум о выборе следующего соперника:

«Хочу подраться с любым соперником из топ-15 нашего дивизиона»

В своем дебюте в американской лиге Азат выиграл решением судей Тайсона Нэма.

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