Азат Максум о следующем сопернике: «С любым из топ-15»
Казахстанский боец UFC Азат Максум о выборе следующего соперника:
«Хочу подраться с любым соперником из топ-15 нашего дивизиона»
В своем дебюте в американской лиге Азат выиграл решением судей Тайсона Нэма.
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