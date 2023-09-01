Азат Максум про бой с Джошуа Ваном: «Если пути пересекутся, я не против»

Казахстанский боец Азат Максум ответил на вопрос о потенциальном бое с представителем Мьянмы Джошуа Ваном, с которым они активно друг друга задевали в социальных сетях после дебюта казахстанца в UFC:

«Когда я бросал ему вызов, то вроде бы он хотел подраться в августе-сентябре. Хотел быть активным и смеялся над тем, что я вызвал его на октябрь. В итоге он принял бой, который состоится в ноябре. В будущем если наши пути пересекутся, то я не против провести с ним бой»

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