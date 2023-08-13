Еркин Дарменов выступит в UAE Warriors

Казахстанский боец Еркин Дарменов получил бой в арабской лиге UAE Warriors в конце августа.

Еркин уже имеет опыт выступления в Абу-Даби, выиграв нокаутом американца Тайлера Рея. Дарменов идет на серии из пяти побед.

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