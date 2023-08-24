Лига OCTAGON анонсировала турнир в Бишкеке

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Турнир OCTAGON 49 состоится 8 сентября в  Бишкеке и уместит в себе самые жаркие противостояния с матчевой встречей бойцов Кыргызстана и Египта.

MAIN EVENT: Махмуд Афия (Египет) – Мыктыбек Мамасалиев (Кыргызстан).

CO-MAIN EVENT: Абдель Эмам (Египет) – Тилек Машрапов (Кыргызстан).

Также на турнире выступят: Достон Бозоров, Марсель Нурланбек уулу, Шермурат Калилов, Арген Абдыкадыров, Анвар Абдуллаев и многие другие!

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