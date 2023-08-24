Лига OCTAGON анонсировала турнир в Бишкеке
Турнир OCTAGON 49 состоится 8 сентября в Бишкеке и уместит в себе самые жаркие противостояния с матчевой встречей бойцов Кыргызстана и Египта.
MAIN EVENT: Махмуд Афия (Египет) – Мыктыбек Мамасалиев (Кыргызстан).
CO-MAIN EVENT: Абдель Эмам (Египет) – Тилек Машрапов (Кыргызстан).
Также на турнире выступят: Достон Бозоров, Марсель Нурланбек уулу, Шермурат Калилов, Арген Абдыкадыров, Анвар Абдуллаев и многие другие!
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