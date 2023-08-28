Аманжолов обратился к рефери после нокаута от Лазизбека Муллажонова

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Боксер супертяжелой весовой категории из Казахстана Нурсултан Аманжолов выступил с заявлением о рефери после поражения нокаутом узбекистанскому спортсмену.

«Владимир Кличко & Корри Сандерс. Этот рефери хорошо знает, что надо не сразу останавливать, а открыть счет», — написал Аманжолов, опубликовав видео боя Кличко с Сандерсом в 2003-м году. Рефери того боя был Хенаро Родригез. Судьей поединка казахстанца с узбекистанцем Лазизбеком Муллажоновым был Томаш Хвощ.

Отметим, что бой был остановлен в первом раунде, когда Муллажонов сумел попасть несколькими сериями ударов. После этого Аманжолов пытался спорить с рефери и несколько раз оттолкнул его. Данный бой состоялся в андеркарде поединка Александра Усика с Дэниэлем Дюбуа.

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