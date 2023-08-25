Промоутер Муздиман о бое с Лукас: «Поединок Балаусы и Ангелины на более поздней стадии турнира вызвал бы еще больший интерес»

Промоутер боксерши Балаусы Муздиман Улжан Мусаханова ответила на вопросы о бое своей подопечной против Ангелины Лукас.

– Бой Лукас и Муздиман на майской Спартакиаде взорвал информационное пространство Казахстана. Вам не кажется, что ставить поединок таких статусных соперниц на четвертьфинал – неправильно?

– Это сложный вопрос. Жеребьевка проводилась, как нам говорили, «вслепую». Меня на ней не было и сказать, как она прошла, я не могу. Но соглашусь, что поединок Балаусы и Ангелины на более поздней стадии турнира вызвал бы еще больший интерес.

– Для чего Балаусе нужно было участие в Спартакиаде? У нее ведь началась карьера в профи…

– Мечта Балаусы – попасть на Олимпиаду в Париже. Да, не выиграв Спартакиаду, задача усложнилась. Но надежды она не теряет. И я тоже.

– Вам не кажется, что Лукас и Муздиман изменили отношение к боксу в Казахстане? Что девушка, занимающаяся боксом, это не суровая леди в спортивном костюме и перчатках, а привлекательная особа.

– Я понимаю, что вы об общем тренде, потому что позиционирование Балаусы и Ангелины различное. Но это правильно, что их общий посыл оказался понятен: девушка должна оставаться девушкой и следить не только за своими спортивными достижениями, но и внешностью, – отметила Мусаханова.

На Спартакиаде в Петропавловске Муздиман одержала победу над Лукас решением судей, с чем Лукас была не согласна.

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