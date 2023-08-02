Претендент в UFC из Казахстана Бекзат Алмахан бросил вызов соперникам: «Кто следующий?»

Боец MMA из Казахстана Бекзат Алмахан (16-1) находится в поиске соперника после победы на турнире Octagon 47 в Алматы.

«Кто следующий?» – задал вопрос спортсмен потенциальным противникам.

В последнем бою Алмахан нокаутировал бразильца Матеуса Глория (12-5-1) на Octagon 47.

Напомним, Алмахан в скором времени планирует подписать контракт с UFC.

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