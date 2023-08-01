Проигравший Алмахану бразилец готов принять бой с Алиби Идрисом за пояс российской лиги

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC OCTAGON Спорт Казахстана

Российская лига URAL FC опубликовала обращение казахстанца Алиби Идрис, который готов забрать пояс в 57 кг.

На призыв лиги о том, с кем бы болельщики хотели увидеть бой Алиби откликнулся бразилец Матеус Глория (12-5-1).

«Я готов», – написал Матеус в комментариях под новостью.

Глория выступал в региональных бразильских промоушенах. Последний свой бой провел в Казахстане в рамках лиги OCTAGON, улетев в нокаут от Бекзата Алмахана.

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