Куат Хамитов о любимом футболисте: «Очень понравилась игра Исламхана»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) раскрыл имя футболиста, игра которого произвела на него впечатление.

— Я как-то был гостем одного матча. «Кайрат» играл с кем-то, если не ошибаюсь. Тогда мне понравился один парень. Он хорошо показал себя в этом матче. Исламхан кажется его зовут. Я впервые в жизни посмотрел игру от начала и до конца матч, а этот парень очень хорошо выглядел на протяжении всего матча, — сказал спортсмен.

Напомним, Хамитов является главным критиком казахстанского футбола: боец ранее заявлял, что никогда не будет радоваться ни одной победе казахстанского футбола.

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