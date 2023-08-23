Султан Жолдашбек и Дастан Амангельды проведут реванш за титул «временного чемпиона» NAIZA

В ближайшее время будет официально объявлен реванш между Султаном Жолдошбеком и Дастаном Амангельды.

Они проведут бой за титул «временного чемпиона» NAIZA в легчайшем весе. Бой должен стать главным турнира в Бишкеке в конце сентября.

Об этом сообщил комментатор Исатай Мади у себя в телеграмм-канале.

Су Йонг будет защищать свой титул чемпиона корейской лиги (BLACK COMBAT).

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана