Султан Жолдашбек и Дастан Амангельды проведут реванш за титул «временного чемпиона» NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

В ближайшее время будет официально объявлен реванш между Султаном Жолдошбеком и Дастаном Амангельды.

Они проведут бой за титул «временного чемпиона» NAIZA в легчайшем весе. Бой должен стать главным турнира в Бишкеке в конце сентября.

Об этом сообщил комментатор Исатай Мади у себя в телеграмм-канале.

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