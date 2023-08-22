Зайнутдинов о «Бешикташе»: «Адаптация пройдет быстро, потому что менталитет схож с казахским. Еда похожа, люди похожи»

Бактиер Зайнутдинов прокомментировал переход в турецкий «Бешикташ».

«Я очень счастлив, что сюда приехал. Переговоры были тяжелые. Но я очень счастлив, что они решились в нашу пользу.

Я играл с Юсуфом Языджи в ЦСКА, и он мне написал: «Ты будешь счастлив в Турции. Переходи сюда». По видео с ним долго разговаривали. Он сказал: «Не пожалеешь». Уговаривал меня, и вот я тут.

«Бешикташ» – большой клуб и, как мне сказали, один из старейших клубов в Турции. Я счастлив здесь быть. Хочется себе доказать в первую очередь, что я могу здесь играть. Хочу свою историю здесь оставить. Это Европа, можно сказать.

Я думаю, адаптация пройдет быстро, потому что менталитет схож с казахским. Еда похожа, люди похожи. И вы, и мы тоже чай горячий пьем в жаркое лето. Я думаю, адаптация быстро пройдет. Турецкий язык я чуть-чуть понимаю», – отметил игрок сборной Казахстана.

Напомним, полузащитник заключил с командой контракт сроком до 2027 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за Зайнутдинова 4.5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Была опубликована информация о том, что зарплата хавбека в Турции составит 1,2 млн евро.

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