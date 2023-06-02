Оскар Де Ла Хойя: «Мунгуйя будет драться с кем угодно. GGG или Давид Бенавидес – отличные варианты»

Теги Оскар Де Ла Хойя Геннадий Головкин бокс Хайме Мунгуйя Давид Бенавидес Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО), заявил, что намеревается устроить своему подопечному  бой против Геннадия Головкина и Джармелла Чарло.

«Мы хотим, чтобы Хайме получил все громкие имена, но мы хотим бой с Чарло. После нашего крупного коммерческого успеха в бою с Райаном Гарсией у нас есть основа для работы с PBC и Showtime. Но, если этого не произойдет, Мунгйя будет драться с кем угодно — GGG или Давид Бенавидес — отличные варианты для него», – отметил Де Ла Хойя.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе 

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий