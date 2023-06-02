Оскар Де Ла Хойя: «Мунгуйя будет драться с кем угодно. GGG или Давид Бенавидес – отличные варианты»

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО), заявил, что намеревается устроить своему подопечному бой против Геннадия Головкина и Джармелла Чарло.

«Мы хотим, чтобы Хайме получил все громкие имена, но мы хотим бой с Чарло. После нашего крупного коммерческого успеха в бою с Райаном Гарсией у нас есть основа для работы с PBC и Showtime. Но, если этого не произойдет, Мунгйя будет драться с кем угодно — GGG или Давид Бенавидес — отличные варианты для него», – отметил Де Ла Хойя.

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