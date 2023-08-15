Алиби Идрис о продолжении карьеры Сергея Морозова: «Он сейчас больше внимания уделяет семье»

Алиби Идрис рассказал о продолжении карьеры Сергея Морозова:

«Серега тренируется с нами, приходит на спарринги, но сейчас больше внимания уделяет семье. А на счет карьеры пусть лучше он сам даст ответ»

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