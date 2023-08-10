Главный тренер DAR Team: «У нас в зале много ребят, кто заслужил тренировать в Америке, но все упирается в визу»

Главный тренер DAR Team Азиз Разыев рассказал о бойцах из зала, кто мог бы, как Алмабаев и Рахмонов отправиться на сборы в Америку:

«У нас в зале много ребят, кто заслужил тренироваться в Америке с Асу и Шавкатом, но все упирается в визу. Я бы хотел видеть там Казбека Сагына в качестве спарринг-партнера для Асу, Болата Заманбекова, который часто помогает Асу в плане борьбы. Есть Тима Акула, у нас много хороших ребят. Если получат визу, то поездка в Америку будет не такой большой проблемой»

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