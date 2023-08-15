Алиби Идрис о Жумагулове: «Он хочет пару боев дать, а потом в другую лигу — PFL, Bellator или ONE»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Алиби Идрис Спорт Казахстана

Боец MMA из Казахстана Алиби Идрис прокомментировал дальнейшую карьеру экс-бойца UFC Жалгаса Жумагулова.

— Жалгас уже начал тренировки, восстановился чуть-чуть. Он такой заряженный, у него огонь есть еще. Он хочет пару боев дать, а потом в другую лигу — PFL, Bellator, ONE FC. Хочет выйти на победную серию и дальше уже драться. Он всегда мотивирован, — сказал Идрис.

Напомним, после поражения 24 июня от американца Джошуа Вана раздельным решением судей Жалгас Жумагулов был исключен из ростера UFC.

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