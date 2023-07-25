Гаджиев – про уход Исмагулова из UFC: «Не удивлюсь, если он ближайший год вообще не будет драться»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал уход Дамира Исмагулова из UFC.

«На самом деле Дамир уже дал понять некоторое время назад, что ему MMA в меньшей степени стали интересны, нежели раньше. Я не удивлюсь, если он ближайший год вообще не будет драться», – сказал Гаджиев.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

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