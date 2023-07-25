Гаджиев – про уход Исмагулова из UFC: «Не удивлюсь, если он ближайший год вообще не будет драться»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал уход Дамира Исмагулова из UFC.

«На самом деле Дамир уже дал понять некоторое время назад, что ему MMA в меньшей степени стали интересны, нежели раньше. Я не удивлюсь, если он ближайший год вообще не будет драться», – сказал Гаджиев.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий