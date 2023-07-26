Бекзат Алмахан: «Если получится с UFC, то это хорошо. Если нет — будем попробовать свои силы в других организациях»

Боец MMA из Казахстана Бекзат Алмахан (16-1) прокомментировал слухи о заключении контракта с UFC.

— Никаких новостей о UFC нет. Нет никакой конкретной информации, ведутся определенные переговоры. Сейчас для меня самое главное получить визу. Если получится с UFC, то это хорошо. Если нет — будем попробовать свои силы в других организациях, — сказал Алмахан.

В последнем бою представитель Казахстана нокаутировал бразильца Матэуса Глориа на турнире Octagon 47 в Алматы.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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