Асу Алмабаев о поясе UFC: «Чемпионский пояс – это цель, к которой я стремлюсь»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о своем отношении к поясу чемпиона американской организации:

«Чемпионский пояс UFC – это цель, к которой я стремлюсь. Я только начал этот путь. UFC – это №1 в мире единоборств, мы идем к этой цели, я с 6 лет в спорте, я делаю все от души, не устаю. Я вчера прилетел, но уже начал тренировки, потому что я кайфую от этого, получаю удовольствие»

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