Тренер Асу Алмабаева об ошибках в бою с Осборном: «У тренера такая работа – быть всегда недовольным»

Азиз Разыев, тренер DAR TEAM, частью которой является и Асу Алмабаев разобрал ошибки казахстанца в дебютном бое в UFC:

«У тренера такая работа – быть всегда недовольным, мы всегда видим над чем еще нужно работать. Но думаю, что если оценивать бой Асу – 9 из 10. Чем выше уровень оппонента, Асу лучше раскрывается. Он показал все свои скиллы, поработал в стойке, попадал с рук, зарядил с ноги, что касается борьбы, то тут понятно, это его основное оружие»

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