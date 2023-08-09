Асу Алмабаев о развитии: «Огонь внутри меня не дает мне отдыхать, хочется становиться лучше»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о своем развитии:

«Я всегда смотрю свои бои, всегда не доволен. Я знаю, где я допустил ошибку, можно было еще лучше. И огонь внутри меня не дает мне отдыхать, хочется постоянно развиваться, улучшать грепплинг, ударку, физику. Хочется нормально ногами поработать, люблю маваши кидать, когда-нибудь попаду. Осборну попал, но он успел руку подставить»

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