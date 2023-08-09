Асу Алмабаев о тренировках с Тайроном Спонгом: «Если честно не знал, кто он»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о тренировках в Америке под руководством легенды К-1 Тайрона Спонга:

«Я просто пришел отработать, просто бил грушу. Он подозвал меня к себе, говорит, что неправильно делаю. Потом Саид подтянулся, видео снимает. Если честно не знал, кто он, я же не смотрю почти бои. Но видно было сразу, что человек с опытом. Я же не звезда, уровня Бернса, но он спокойной подошел, захотел помочь, подсказал. Только после я узнал, что это легенда К-1»

«Пришел, увидел, задушил». Алмабаев ярко дебютировал в UFC, заслужив сравнение с Хабибом

Усман о бое против Рахмонова: «Я не хочу ставить Генри Хоофта в неловкое положение»

Осборн о поражении от Алмабаева: «Асу сегодня был лучше»