Асу Алмабаев о тренировках с Тайроном Спонгом: «Если честно не знал, кто он»

Теги UFC MMA Тайрон Спонг Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал о тренировках в Америке под руководством легенды К-1 Тайрона Спонга:

 «Я просто пришел отработать, просто бил грушу. Он подозвал меня к себе, говорит, что неправильно делаю. Потом Саид подтянулся, видео снимает. Если честно не знал, кто он, я же не смотрю почти бои. Но видно было сразу, что человек с опытом. Я же не звезда, уровня Бернса, но он спокойной подошел, захотел помочь, подсказал. Только после я узнал, что это легенда К-1»

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