Алмабаев о следующем сопернике: «Хотел выступить на турнире в Сингапуре, но получил сечку»

Казахстанец Асу Алмабаев рассказал о своих дальнейших планах на UFC:

«С кем дадут, с тем и буду драться. У меня нет такого, чтобы вызывать, хайповать. Главное, хайпануть в клетке, показать хорошие бои, забирать бонусы. Если честно хотел подраться в Сингапуре, но в бою получил сечку, травму ноги. А так было бы неплохо, я туда мог бы привезти тренеров, плюс вес я много не гоняю. Сейчас же мне UFC дали бумажку, что мне нельзя 30 дней тренироваться»

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