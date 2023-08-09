Асу Алмабаев о дебюте: «Мне нужен был яркий дебют, чтобы впечатлить UFC»

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о том, что в каждом бою идет за финишем:

«Я в каждом бое стараюсь завершить досрочно. Где я хотел себя проверить, я уже сделал это, в моей карьере были и 3 и 5 раундов. Тут нужен был яркий дебют, чтобы впечатлить американских фанатов и UFC»

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