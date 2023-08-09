Асу Алмабаев про уровень UFC: «Не просто так это лига №1»

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Казахстанский боец Асу Алмабаев оценил уровень организации UFC:

«UFC – не просто так лига №1. Я уважаю все лиги, в которых я дрался, не могу ни о ком сказать плохо, но не зря все стремятся в UFC. Все хотят показать свой уровень. Там есть чистота, там есть допинг-контроль, USADA меня проверили 4 раза. Это хорошо. Ты выходишь чистым, понимаешь, что твой соперник тоже чистый. Определяется кто лучше, по факту. Там каждый человек ответственен за свою часть работы, каждый делает ее ответственно, лига работает, как часы»

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