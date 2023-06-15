Данияр Елеусинов о возвращении в любительский бокс: «Меня в любителях очень трудно выиграть»

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов рассказал, что не прочь вернуться в любительский бокс.

—  Я понимаю, что это из серии фантастики сейчас, но увидеть тебя в любительском боксе возможно сейчас или нет?

— Такие предложения поступали, бывали, но они были неконкретные. Потому что ребята готовятся на эти турниры, пашут, а я в профессионалах. Не то чтобы я не пахал. Пашу, конечно, когда мне это нужно, перед боями. Такого конкретного предложения не было. Я не забыл любительский стиль, я знаю, как там надо бксировать. Но я обратно не прошусь туда прямо, но если с моей стороны нужна будет какая-то помощь, то я выступлю очень хорошо. Меня в любителях очень трудно выиграть — я мало пропускаю, хорошо на ногах двигаюсь. Не хочу себя хвалить, это по факту, – отметил Елеусинов. 

Ранее Елеусинов подал в суд на своих менеджеров. За полтора года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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