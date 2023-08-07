Айбек Шокпутов о победе Алмабаева: «Асу очень хорошо реализовал свою борьбу»

Известный казахстанский тренер Айбек Шокпутов поделился мнением о поединке Асу Алмабаева (18-2) против Оде Осборна (12-6):

«Очень понравился бой. В начале поединка, Асу немножко волновался, чуть торопился. В целом, Алмабаев очень хорошо реализовал свою борьбу, прошел отличный удушающий прием. Все прошло классно, был хороший оппонент. Для своего дебюта в UFC Асу провел очень достойный бой и отлично себя проявил. А то, что он заработал еще и бонус за лучшее выступление — это вообще круто»

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