Алмабаев о дебюте в UFC: «Теперь у бойцов наилегчайшего дивизиона появился небольшой испуг»

Казахстанский легковес UFC Асу Алмабаев прокомментировал дебют в UFC в поединке против американца Оди Осборна.

— Конечно, я немного волновался перед дебютом в UFC, но теперь, после такого дебюта, я чувствую себя отлично. В этом бою для меня не было никаких сюрпризов. Мы с командой готовились к этому бою, и я знал, что он будет делать.

Думаю, теперь, после такого поединка, у бойцов наилегчайшего дивизиона есть небольшой испуг в их сердцах. Я готов к любому! Этот бой не был для меня таким уж трудным, — сказал Алмабаев.

Алмабаев дебютировал с досрочной победы над Осборном во втором раунде турнира в Нэшвилле.

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