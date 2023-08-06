Рахмонов может провести бой с Порье

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе в UFC, отреагировал на новый пост американского файтера Дастина Порье в соцсетях

Легковес Порье заявил, что намерен подняться в весовой категории.

«Хорошо, я поднимусь», — заявил в твиттере американец.

Рахмонов коротко ответил на заявление Порье.

«Ок», — написал «Номад».

У казахстанца недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться 17 сентября в Лас-Вегасе.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Чем сейчас занимается Геннадий Головкин?

Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории»