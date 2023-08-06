Рахмонов может провести бой с Порье
Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе в UFC, отреагировал на новый пост американского файтера Дастина Порье в соцсетях
Легковес Порье заявил, что намерен подняться в весовой категории.
«Хорошо, я поднимусь», — заявил в твиттере американец.
Рахмонов коротко ответил на заявление Порье.
«Ок», — написал «Номад».
У казахстанца недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться 17 сентября в Лас-Вегасе.
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