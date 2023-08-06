Рахмонов может провести бой с Порье

Теги UFC MMA Дастин Порье Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе в UFC, отреагировал на новый пост американского файтера Дастина Порье в соцсетях

Легковес Порье заявил, что намерен подняться в весовой категории.

«Хорошо, я поднимусь», — заявил в твиттере американец.

Рахмонов коротко ответил на заявление Порье.

«Ок», — написал «Номад».

У казахстанца недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться 17 сентября в Лас-Вегасе.

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