Стало известно, сколько Алмабаев заработал за дебютный бой в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Гонорар Алмабаева за  бой против Осборна составил 78 000 долларов (12 000 долларов — за выход в октагон, 12 000 долларов — за победу, 50 000 долларов — за «Лучшее выступление вечера», 4 000 долларов — поощрительный бонус от UFC).

Этот поединок стал дебютным для Асу в лиге и завершился победой во втором раунде удушающим приемом.

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