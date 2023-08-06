Стало известно, сколько Алмабаев заработал за дебютный бой в UFC
Гонорар Алмабаева за бой против Осборна составил 78 000 долларов (12 000 долларов — за выход в октагон, 12 000 долларов — за победу, 50 000 долларов — за «Лучшее выступление вечера», 4 000 долларов — поощрительный бонус от UFC).
Этот поединок стал дебютным для Асу в лиге и завершился победой во втором раунде удушающим приемом.
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