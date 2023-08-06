У Алмабаева после боя диагностирована травма ноги
У дебютировавшего в UFC Асу Алмабаева – травма ноги.
Сразу после боя Асу Алмабаев не мог передвигаться сам.
Оказалось, что во время внутреннего лоукика он повредил ногу, попав в кость Оде Осборну, так же, возможно, травмирована связка, но сейчас «Зульфикару» уже гораздо лучше.
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