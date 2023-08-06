Асу Алмабаев о дальнейших планах: «Это только начало, расслабляться нельзя»

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о планах после дебюта в UFC:

«Чем собираюсь заниматься сейчас? Утром, 8 августа, приедем в Казахстан. И уже через неделю тренер Эдуард Баздров начнет говорить: «Асу, зачем ты будешь дома что-то делать?! Приходи на тренировку! Будем тренироваться дальше, с начала». Это только начало. Так что расслабляться никак нельзя. Планирую ли еще выйти в октагон до конца этого года? Конечно, планируем. Я не такой боец, чтобы драться один раз в год. Мой возраст – не 18 лет, так что максимум нужно выжимать из UFC – все, что есть»

Алмабаев дебютировал с досрочной победы над Осборном во втором раунде.

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