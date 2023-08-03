Рахмонов хочет сразиться с Усманом или Томпсоном

Шавкат Рахмонов выбрал двух соперников, с которыми хочет провести поединок, если его бой с американцем Келвином Гастелумом не удастся перенести, сообщает журналист Джеймс Линч со ссылкой на менеджера казахстанца.

По данным источника, Рахмонов запросил у промоушена поединок против бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана или Стивена Томпсона, который занимает седьмое место в рейтинге дивизиона, если не состоится перенос боя с Гастелумом.

Напомним, Шавкат Рахмонов и Келвин Гастелум должны были встретиться в октагоне на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 16 сентября, однако накануне американец снялся с поединка из-за перелома носа.

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