Рахмонов хочет сразиться с Усманом или Томпсоном

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Камару Усман Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов выбрал двух соперников, с которыми хочет провести поединок, если его бой с американцем Келвином Гастелумом не удастся перенести, сообщает журналист Джеймс Линч со ссылкой на менеджера казахстанца. 

По данным источника, Рахмонов запросил у промоушена поединок против бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана или Стивена Томпсона, который занимает седьмое место в рейтинге дивизиона, если не состоится перенос боя с Гастелумом. 

Напомним, Шавкат Рахмонов и Келвин Гастелум должны были встретиться в октагоне на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 16 сентября, однако накануне американец снялся с поединка из-за перелома носа. 

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