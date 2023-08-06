Асу Алмабаев о бое с Осборном: «Ответственность была, как на депутате»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев о победе над Осборном в дебютном бое в американской лиге:

«Тяжелым ли был этот бой? Да, Альхамдулиллях, – конечно, нелегким. Дебют в UFC – большая ответственность была на мне как на депутате, на ярком представителе Казахстана, который идет без поражений, на победной серии. Ко мне было приковано большое внимание – из-за этого чувствовал определенное волнение. А так – все получилось, как мы планировали. Я примерно чувствовал, что могу выиграть у этого соперника досрочно, но на этом не зацикливался. Думал, что смогу победить примерно в конце второго или начале третьего раундов. Очень разные мысли в голове крутились в этот момент… Однако самым главным было выйти из октагона победителем, чтобы руку подняли как выигравшему достойно, безо всяких лишних вопросов. Без каких-то лишних замечаний людей со стороны. Всегда говорю – двигаемся дальше»

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