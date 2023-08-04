Фаниль Рафиков: «Никто не выйдет с Рахмоновым на коротком уведомлении. Ему стоит дождаться Гастелума»

Боец ММА Фаниль Рафиков прокомментировал отмену боя Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом.

— Фаниль, Гастелум получил травму и его поединок с Рахмоновым был отменен. Как думаете, этот бой перенесут или Шавкату будут искать другого оппонента?

— Да, Келвин сломал нос, доказательство выложил у себя в соцсетях. Думаю, этот бой сохранится и его перенесут. Тем более есть предыстория. Оптимально было бы этот поединок организовать в октябре в Абу-Даби. Ранее Рахмонов согласился на все условия Гастелума, теперь же пусть он соглашается на требования Шавката. Чтобы сохранить этот бой, Келвину нужно будет пойти на уступки. Но мой прогноз все тот же: Рахмонов победит досрочно.

Не вижу смысла искать ему другого соперника. На коротком уведомлении никто не согласится биться с ним. Под Шавката нужен полный тренировочный лагерь. Поэтому легче перенести бой с Гастелумом на оптимальную дату.

— Сейчас свободны Камару Усман и Белал Мухаммад. Им было бы интересно подраться с Шавкатом?

— Мне кажется, они не согласятся. Белал уже отказался один раз. Усман же сказал, только если это будет титульный бой. Так что соперником вижу только Гастелума, либо победителя боя Эдвардс — Ковингтон. А выходить против тех, кто ниже в рейтинге — нет смысла, – отметил Рафиков.

Напомним, Рахмонов и Гастелум должны были встретится на UFC Fight Night в Лас-Вегасе в сентябре.

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