Джон Райдер после поражения Альваресу: «Я уже десять лет фанатею по Головкину»

Британский боксер, экс-претендент на титулы во втором среднем весе Джон Райдер заявил, что желает выйти на ринг против ветерана-средневеса из Казахстана Геннадия Головкина.

— Я уже десять лет фанатею по Головкину. Но суть даже не в этом, я просто хочу самых больших боев против лучших соперников. Головкин — великий боец, а я хочу сражаться с лучшими. Я бы хотел проверить себя против него. Хотелось бы верить, что бой сложится в мою пользу. Думаю, я могу победить, — сказал Boxing Social «Горилла».

6 мая Джон Райдер проиграл Саулю Альваресу в Гвадалахаре единогласным решением судей.

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