Определился соперник Адилов по бою в UAE Warriors

Анонсирован бой казахстанца Санжара Адилова в одной из сильнейших азиатских лигах UAE Warriors.

Адилов проведет поединок против кыргыза Кылымбека Алтымыш уулу. Кылымбек свой последний бой провел в лиге АСА, уступив Арену Акопяну.

Также у него на счету есть один бой в казахстанской лиге Alash Pride.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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