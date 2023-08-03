Определился соперник Адилов по бою в UAE Warriors
Анонсирован бой казахстанца Санжара Адилова в одной из сильнейших азиатских лигах UAE Warriors.
Адилов проведет поединок против кыргыза Кылымбека Алтымыш уулу. Кылымбек свой последний бой провел в лиге АСА, уступив Арену Акопяну.
Также у него на счету есть один бой в казахстанской лиге Alash Pride.
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
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