Габриэль Бонфим приблизился к рекорду Шавката Рахмонова по досрочным победам среди бойцов UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Жаилтон Алмейда Спорт Казахстана

Габриэль Бонфим на турнире UFC 291 в первом раунде финишировал американца Тревина Джайлса. 

У Бонфима уже 15 досрочных побед в MMA – это второе место среди действующих бойцов UFC. В UFC у него теперь 2-0, еще один поединок он выиграл в претендентской серии Даны Уайта. И сейчас у него четыре победы подряд в первых раундах.

Самые длинные серии досрочных побед действующих бойцов UFC:

Шавкат Рахмонов – 17

Габриэль Бонфим – 15

Жаилтон Алмейда – 14

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