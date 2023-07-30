Габриэль Бонфим приблизился к рекорду Шавката Рахмонова по досрочным победам среди бойцов UFC
Габриэль Бонфим на турнире UFC 291 в первом раунде финишировал американца Тревина Джайлса.
У Бонфима уже 15 досрочных побед в MMA – это второе место среди действующих бойцов UFC. В UFC у него теперь 2-0, еще один поединок он выиграл в претендентской серии Даны Уайта. И сейчас у него четыре победы подряд в первых раундах.
Самые длинные серии досрочных побед действующих бойцов UFC:
Шавкат Рахмонов – 17
Габриэль Бонфим – 15
Жаилтон Алмейда – 14
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
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