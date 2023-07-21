Даутбек Каршыга о бое с Брандао: «Возможно этот бой станет для меня билетом в Америку»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец Каршыга Даутбек рассказал о подготовке к бою против экс-соперника Конороа Макгрегора в UFC Диего Брандао:

«Соперник хороший, именитый боец. Готовлюсь у себя в Шымкенте. Для меня это очень важный бой и серьёзное испытание!!! Сделаю все возможное чтобы хорошо подготовиться Ин Ша Аллах. Будем тренироваться и пахать, даже если придется тренироваться у себя на заднем дворе. Возможно, этот бой станет для меня билетом в Америку!!!»

Бой состоится 9 сентября на турнире Alash Pride в Астане.

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